Селекционерът на Хърватия: Роналдо е егоист и никога не бих го искал в моя отбор

Селекционерът на хърватския национален отбор Златко Далич никога не би искал Кристиано Роналдо в своя тим. Специалистът нарече "егоист" звездата на италианския Ювентус.

"Роналдо е един егоист и никога не бих искал да бъде в моя отбор. Той разсъждава по този начин: искам да вкарам гол, независимо че тимът може и да загуби. Той не се промени в Реал Мадрид, дори след толкова много спечелени титли в Шампионската лига. Не го промениха славата и всички трофеи", заяви 51-годишният Далич в интервю пред "Спортске Новости".

Специалистът изведе Хърватия до финала на Мондиал 2018, където загуби срещу фаворита Франция

