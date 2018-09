Лос Анджелис Лейкърс и Луол Денг се разделиха по взаимно съгласие, съобщават от клуба от НБА. Баскетболистът е отказал 7.5 милиона долара от дължимите към него 36.5 милиона долара. Луол Денг има общо 57 мача за Лейкърс в последните два сезона, в които записва средни показатели от по 7.5 точки и 5.2 борби.

Because the Lakers waited until 9/1 (or later), they will have this season's full salary of $18M for Luol Deng as dead money on the books.



LA will then have $6.27M on the books for 2019-20 through 2021-22 as dead money on the books as part of the stretch provision.