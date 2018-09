Марко Асенсио: Не знам дали Юве ще е по-добър отбор с Кристиано

Марко Асенсио е доволен от победата на Реал Мадрид с 4:1 у дома над Леганес. Испанският национал направи две асистенции при успеха на европейския клубен шампион късно снощи. "Белите" са на първо място в Примера дивисион с пълен актив от девет точки. Асенсио отново говори за трансфера на Кристиано Роналдо от Реал Мадрид в Ювентус.

Loving the fact that Marco Asensio is getting tons of minutes under Julen Lopetegui. Keep in mind, he’s only 22 years old which means he’s still technically in the development process. The time will come where he’ll be considered as one of the best in a couple of years. pic.twitter.com/Hy4PiMPjIw