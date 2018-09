Хюи Фюри пристига тази вечер в София!

Съперникът на Кубрат Пулев – Хюи Фюри пристига тази вечер в столица , научи „Спортал“. Той ще кацне около 18.30 ч на летище „София“. Двамата боксьори ще подгреят предстоящата галавечер на 27 октомври. Шоуто ще се състои в „Арена Армеец“.

Hughie Fury will take on Kubrat Pulev in a world title eliminator later this yearhttps://t.co/qL2eb5GH8a