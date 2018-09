Тенис Федерер изнесе експресен урок на Кириос 01 септември 2018 | 23:38 - Обновена 0 0 0 0 1 Световният номер 2 Роджър Федерер включи на режим “Федекспрес” и се класира на осминафиналите на турнира от Големия шлем US Open, след като отстрани в три сета австралиеца Ник Кириос за само час и 46 минути игра. Маестрото изнесе истински урок на съперника си за успеха с 6:4, 6:1, 7:5 и в следващия кръг ще се изправи срещу друг австралиец - Джон Милман, който победи с 6:4, 4:6, 6:1, 6:3 казахстанеца Михаил Кукушкин. Очакванията за оспорван сблъсък не се оправдаха. Кириос започна амбициозно, но след като Федерер спаси четири точки за пробив в седмия гейм, загубата на австралиеца вече изглеждаше нарисувана. Федерер затвори сета, а в следващия 20-кратния носител на титли от Големия шлем дръпна с 4:0, а Кириос успя да удържи подаването си едва в шестия гейм, но след това Федерер безпроблемно затвори сета. 17th straight appearance in R4 in Flushing Meadows...



Кириос вдигна нивото на играта си в последния сет. Така се стигна до седмия гейм, който беше изпълнен с атрактивни изпълнения, като австралиецът спаси два брейкбола. Швейцарецът проби в 11-ия гейм, когато Кириос започна да показва признаци на нервност и очевидно беше предал мача. След това Федерер сервира за мача и закономерно затвори сета със 7:5, за да се класира за 17-и пореден път сред осминафиналистите на US Open. Междувременно шампионката от "Уимбълдън" Анжелик Кербер напусна надпредрата, след като загуби в три сета от Доминика Цибулкова. След два часа и 13 минути игра, Цибулкова се наложи с 3:6, 6:3,6:3 и в следващия кръг ще играе с Медисън Кийс.

