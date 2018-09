Южна Корея спечели Купата на Азия срещу Япония, Сон може да диша спокойно

Сон Хюн-Мин няма да отбива редовна военна служба в рамките на две години в корейската армия, след като националния отбор на страната до 23 години победи Япония с 2:1 след продължения и спечели Купата на Азия. Нападателят на английския елитен клуб Тотнъм си свърши работата, за която беше повикан в младежкия отбор на Република Корея, а головете за победата вкараха Сон-У Ли и Хван-И Чън, като първото попадение дойде в 93-ата, а второто в 101-ата минута. Аясе Уеда намали пасива на самураите пет минути преди края на второто продължение.

