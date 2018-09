Анчелоти: ПСЖ не са отворили шампанското

“Това е трудна група, но не и непреодолима. В нея са три тима на топ ниво и Цървена звезда, които бяха впечатляващи аутсайдери още от предварителните кръгове. Бил съм в Белград и знам какво е да играеш при подобна атмосфера. Има много италианци в ПСЖ и съм сигурен, че не са отворили шампанското, когато са научили, че ще играят срещу Наполи. Може би Ливърпул ще са уверени след победата с 5:0 в контролата преди няколко седмици, но знам, че Юрген Клоп много ни уважава. Ще бъдат много вълнуващи мачове.

It’s a very difficult group... but I’m convinced that it will be difficult for them to play against Napoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/D82OoTx6bN