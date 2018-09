Тим Кейхил ще продължи кариерата си в Индия

Рекордьорът по голове за австралийския национален отбор Тим Кейхил подписа договор с Джамшедпур от Индийската Суперлига. 38-годишният нападател сам обяви трансфера си, след като напусна английския Милуол преди началото на сезона в Англия.

