Клоп: Головете носят победи, но “сухите” мрежи - титли

“Головете носят победи, а “сухите” мрежи - титли. Винаги е така. Мисля, че това е един от най-старите закони във футбола. Може да си най-добрият офанзивен отбор в света, но ако постоянно допускаш по два-три гола на мач, то тогава не е възможно да печелиш всички двубои. Не съм човек, който брои “сухите” мрежи или допуснатите голове, защото знам за нашите проблеми или решения без да попаденията. "Scoring goals wins you games but not conceding wins you championships. That's really pretty old but still very true."



Read: https://t.co/jCiNJVPDx4 pic.twitter.com/MfxSx5q4GM — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 1, 2018 Заради футбола, който играем, хората си мислят, че се интересувам най-вече от движението в атака. Всъщност това не е вярно. Много държа да сме добре организирани. Няма как да избегнеш допускането на голове, но винаги можеш да предотвратиш лесните такива, така че трябва да направиш живота на опонентите възможно най-неудобен. Винаги щом владеят топката, трябва да са под напрежение да намерят решение срещу нас. Това е планът и винаги е бил такъв. Klopp is not interested in the bigger picture as he prepares the Reds for a ‘real fight’ with @LCFC.https://t.co/lAu5lciCVj — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2018 Още е много рано през сезона да говорим за спечелване на титлата. В живота и във футбола трябва да преминеш през трудни ситуации, за да разбереш наистина кои са ти силните страни. Това няма да се случи за един ден и не започна миналата седмица, нито ще приключи през следващата. Това е процес и ние сме по средата му. За момента се чувстваме добре в тази ситуация. Знаем за всички трудности, които ще се появят”, заяви Клоп в интервю за “Скай Спортс”. Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп подчерта важността на това да запазиш мрежата си “суха”. В първите си три мача във Висшата лига за този сезон тимът му не допусна нито един гол и това му помогна да се изкачи на върха във временното класиране.Още е много рано през сезона да говорим за спечелване на титлата. В живота и във футбола трябва да преминеш през трудни ситуации, за да разбереш наистина кои са ти силните страни. Това няма да се случи за един ден и не започна миналата седмица, нито ще приключи през следващата. Това е процес и ние сме по средата му. За момента се чувстваме добре в тази ситуация. Знаем за всички трудности, които ще се появят”, заяви Клоп в интервю за “Скай Спортс”.

