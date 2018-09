Лион все пак измъкна Дембеле от Селтик в последните часове

Нападателят на Селтик Муса Дембеле успя да завърши трансфера си в Лион в последните часове на трансферния прозорец. Младежкият национал на Франция подписа договор за пет години с новия си тим и вече официално е футболист на “кучетата”.

Дембеле стана обект на сериозни неразбирателства в последните няколко дни, след като от Лион спешно пратиха оферта за подписа му на стойност 18 милиона паунда, след като стана ясно, че Мариано Диас ще премине в Реал Мадрид, но тя бе отхвърлена от “детелините”. Това разгневи младия французин, който пък написа в “Туитър” - “Мъж без своят дума е нищо, истинският мъж държи на думата си”, което ведната бе определено като послание към мениджъра Брендън Роджърс.

В крайна сметка двата тима се договориха за сума от порядъка на 20 милиона паунда и сделката бе завършена в самия край на трансферния прозорец. Дембеле премина в Селтик през 2016-а година и записа 51 гола в 94 срещи на “Селтик Парк”.

#CelticFC tonight can confirm that the club has accepted an offer from Lyon for the transfer of striker Moussa Dembele.



