Моргунов сложи в малкия си джоб всички шампиони

Тимур Моргунов направи страхотен финал на изключително силния си сезон. 21-годишният руснак спечели диамантения трофей в овчарския скок, след като показа най-здрави нерви във финала в Брюксел. Сребърният евромедалист от Берлин 2018, който в германската столица за първи път в кариерата си премина 6.00 метра, този път триумфира с постижение от 5.93 метра. Състезаващият се под неутрален флаг атлет остави зад гърба си двама олимпийски и няколко световни и европейски шампиони.

An epic men's pole vault showdown ends with a first ever #DiamondTrophy for Timur Morgunov! He triumphs with 5.93m in a truly outstanding field of athletes to take the title from @samkendricks



