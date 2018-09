Лека атлетика Пичардо отмъкна седмия диамант от короната на Крисчън Тейлър 01 септември 2018 | 00:19 0 0 0 0 0 След като Сандра Перкович не успя да спечели седмия си диамантен трофей в мятането на диск в Брюксел, подобна съдба имаше и хегемонът в тройния скок при мъжете Крисчън Тейлър (САЩ). Двукратният олимпйски и трикратен световен шампон, който до момента иваше шест трофея във веригата, беше победен в Брюксел от кубинеца с португалски паспорт Педро Пабло Пичардо, който триумфира с резултат от 17.49 метра (+0.5 м/сек). Американецът постигна най-добър резултат тази вечер от 17.31 м при абсолютно безветрие, но той му отреди втора позиция. На третото място се класира сънародникът му Доналд Скот със 17.25 м (-0.2 м/сек). The streak is over! Cuba's Pedro Pablo Pichardo finally topples six-time Triple Jump winner @Taylored2jump for an incredible #DiamondTrophy with 17.49m! Another huge scalp in the field!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/OrYzHc2pBb — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 Интересно се разви и финалът в мятането на диск при мъжете, където световният и европейски шампион в дисциплината Андриус Гудзиус (Литва) не успя да защити диамантения си трофей от миналата година. Той беше победен от шампиона от Игрите на Британската общност Фредрик Дейкърс (Ямайка), който си осигури първото място с 68.67 метра. Литовецът остана втори с 67.56 м, а шведът Даниел Стол се нареди трети с 66.74 м. He led from the off and simply couldn't be stopped! Fedrick Dacres caps off a brilliant season with a 68.67m throw to clinch the #DiamondTrophy in the men's discus!



