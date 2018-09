Лека атлетика 18-годишният Барега излезе на четвърто място във вечната ранглиста на 5000 метра 31 август 2018 | 23:54 - Обновена 0 0 0 0 0 Сребърният медалист на 3000 метра от Световното първенство в зала в Бирмингам тази зима и носител на световните титли на 5000 м за юноши под 18 и по 20 години Селемон Барега направи изключително силно бягане на 5000 м във финала на Диамантената лига в Брюксел. 18-годишният етиопец спечели диамантения трофей с резултат от 12:43.02 минути, с който излезе на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината. Постижението на Барега е негов личен рекорд, нов рекорд на Диамантената лига и най-добър резултат в света за сезона. World Lead!

World Junior Record!

Diamond League Record!



A huge 200m surge sees 18-year-old Selemon Barega win a thrilling men's 5000m race and storm to the #DiamondTrophy in 12.43.02!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/Rvxl2hIrbP — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Рио де Жанейро Хагос Гебриует (Етиопия) също коригира личния си рекорд за второто място и с 12:45.82 минути излезе на пето място във вечната ранглиста. Двукратният световен шампион на 3000 м в зала Йомиф Кеджелча (Етиопия) завърши трети също с личен рекорд от 12:46.79 мин. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Рио де Жанейро Хагос Гебриует (Етиопия) също коригира личния си рекорд за второто място и с 12:45.82 минути излезе на пето място във вечната ранглиста. Двукратният световен шампион на 3000 м в зала Йомиф Кеджелча (Етиопия) завърши трети също с личен рекорд от 12:46.79 мин. We have a new Meeting Record! What a way for Beatrice Chepkoech to clinch the women's 3000m steeplechase #DiamondTrophy ! It's a comfortable victory in 8.55.10 for the new champion!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/KfZrEp9Qxk — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 В бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените триумфира световната рекордьорка от Кения Беатрис Чепкоеч с нов рекорд на турнира от 8:55.10 мин. В бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените триумфира световната рекордьорка от Кения Беатрис Чепкоеч с нов рекорд на турнира от 8:55.10 мин. Simply unstoppable! @lauramuiruns signs off an incredible season by clinching the women's 1500m #DiamondTrophy staying strong to win in 3.58.49!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/YoP55lypoe — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 Европейската шампионка на 1500 метра от Берлин 2018 Лаура Мюър (Великобритания) извоюва втория си диамантен трофей в дисциплината след 2016 г. Шотландката спечели с резултат от 3:58.18 мин, следвана от американката Шелби Хълихан с 3:58.34 мин и от Сифан Хасан (Холандия) с 3:59.41 мин. Европейската шампионка на 1500 метра от Берлин 2018 Лаура Мюър (Великобритания) извоюва втория си диамантен трофей в дисциплината след 2016 г. Шотландката спечели с резултат от 3:58.18 мин, следвана от американката Шелби Хълихан с 3:58.34 мин и от Сифан Хасан (Холандия) с 3:59.41 мин. Nobody can stop Emmanuel Korir! The Kenyan runs away with it down the home straight and becomes the new men's 800m #DiamondTrophy winner with 1.44.72!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/MH9gt8pn4f — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 На 800 метра при мъжете диамантения трофей извоюва кениецът Емануел Корир с 1:44.72 сек. Полякът Марчин Левандовски се нареди втори с 1:45.21 мин, а Фъргюсън Ротич (Кения) зае третото място с 1:45.28 мин. На 800 метра при мъжете диамантения трофей извоюва кениецът Емануел Корир с 1:44.72 сек. Полякът Марчин Левандовски се нареди втори с 1:45.21 мин, а Фъргюсън Ротич (Кения) зае третото място с 1:45.28 мин.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1187

