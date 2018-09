Седмо място за Ивет в диамантения финал на 200 метра, трофей за Милър-Уибо

Българското участие в Диантената лига през 2018 година завърши със седмо място за Ивет Лалова-Колио във финала на 200 метра в Брюксел. 34-годишната спринтьорка, която по-рано през месеца се нареди пета на Европейското първенство в Берлин, финишира за 23.36 секунди (+0.1 м/сек). Вчера Габриела Петрова се нареди седма във финала в тройния скок в Цюрих, а Мирела Демирева се отказа от участие в скока на височина в последния момент, след като получи болки в глезена по време на загрявката.

