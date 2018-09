Лека атлетика Коулман “избухна” с 9.79 секунди за диаманта на 100 метра 31 август 2018 | 22:36 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният рекордьор и планетарен шампион на 60 метра от тази зима Крисчън Коулман спечели диамантения трофей на 100 метра по впечатляващ начин. В Брюксел американецът направи най-силното бягане в кариерата си в тази дисциплина, след като пресече първи финалната линия за 9.79 секунди (-0.3 м/сек). Така той грабна диамантения трофей и парична премия от $50 000. Това е най-добър резултат в света за сезона и личен рекорд за американеца, който до днес имаше 9.82 секунди, а през тази година 9.94 сек. World lead! @__coleman has stunned everybody! He powers to the men's 100m #DiamondTrophy in a 9.79 PB! He's now the 3rd fastest American in history and 7th fastest ever in the world!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/zCRaooE4rf — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 Сънародникът му Рони Бейкър изостана много на старта, но в крайна сметка успя да се пребори за второто място с 9.93 сек. Световният шампион на 100 метра от Дегу 2011 Йохан Блейк (Ямайка) постигна личен рекорд за сезона от 9.94 сек за третата позиция. It's so close! A Superb clash in the women's 100m hurdles sees @Bri_Rollin just conquer @Ken_AYE_ in 12.61 to win her first ever #DiamondTrophy



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/bTtWwX9L8B — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 На 100 метра с препятствия диамантения трофей извоюва олимпийската шампионка от Рио и световна от Москва 2013 Бриана Ролинс (САЩ) с 12.61 сек (+0.1 м/сек). Тя победи в последния метър световната рекордьорка и нейна сънародничка Кендра Харисън, която остана втора с 12.63 сек. Ямайката Даниел Уилямс финишира трета за 12.64 сек.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

