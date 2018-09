Лека атлетика Шубенков безпощаден на 110 метра с препятствия в Брюксел 31 август 2018 | 22:07 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният шампион на 110 метра с препятствия от Пекин 2015 и носител на две европесйки титли в дисциплината Сергей Шубенков спечели втори диамантен трофей в кариерата си. Руснакът, който се състезава под неутрален флаг, показа най-стабилно бягане във финалния турнир от веригата в Брюксел тази вечер и заслужи отличието и $50 000 с резултат от 12.97 секунди (-0.1 м/сек). Състезаващият се за Испания Орландо Ортега зае втората позиция с 13.10 сек, а ямайският хърделист Хенсъл Парчмънт финишира трети за 13.35 сек. What a year it's been for Sergey Shubenkov! He becomes the first ever 110m hurdler to retain the #DiamondTrophy storming to another win in 12.97!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/152YbMCMjg — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 31, 2018 В бягането на 400 метра при жените диаманта спечели шампионката от Азиатските игри и сребърна медалистка от Световното в Лондон през миналата година Салва Еид Насър (Бахрейн) с впечатляващ резултат от 49.33 сек. Тя изпревари убедително световната шампионка Филис Франсис (САЩ), която завърши втора с 50.51 сек. Трета финишира друга американка – Шакима Уимбли с 50.77 сек. All we can do is stand and applaud. It's Salwa Eid Naser who takes the women's 400m #DiamondTrophy with a dominant run in 49.33! What a masterclass!



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

