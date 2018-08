Ибаргуен грабна втори диамантен трофей в рамките на 24 часа

Олимпийската и двукратна световна шампионка в тройния скок Катерин Ибаргуен стана първата атлетка в историята, която печели два диамантени трофея в технически дисциплини в рамките на един сезон. След като вчера извоюва първото място в тройния скок в Цюрих с 14.56 метра, днес колубмийката беше над всички и в сектора за скок на дължина , след като се приземи на 6.80 метра (+0.3 м/сек) в четвъртия си опит. Вторият й по сила резулат от 6.74 м също щеше да бъде достатъчен за победата.

She's done it! @tripleCIbarguen adds the women's long jump #DiamondTrophy to her Triple Jump title yesterday! Another huge peformance and yet another big shock in the field this evening!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/9Tr0hZRFHQ