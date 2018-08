Изненада! Сандра Перкович изпусна седмия диамант

Двукратната олимпийска, световна и петкратна европейска шампионка в мятането на диск Сандра Перкович не успя да спечели седмия диамантен трофей в своята колекция. Непобедимата хърватка беше водачка в класирането във финалния турнир от веригата в Брюксел тази вечер след петия опит с 64.31 метра, но при последното излизане в сектора две атлетки успяха да я изпреварят, а този път тя не беше в състояние да отвърне на удара.

OH. MY. WORD! Six time #DiamondTrophy winner @PerkovicSandra has been dethroned! Make way for the new winner Yaime Pérez, who takes it with a superb final throw of 65.00m!



