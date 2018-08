Тони Галопен спечели седмия етап на "Вуелта"-та

Французинът Тони Галопен направи късна атака на първото място и спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Испания, а неговият сънародник Руди Молар запази червената фланелка на лидер. Галопен атакува от групата на лидерите близо 2 хиляди метра преди края на 185.5-километровия етап от Пуерто Лумбрерас до Посо Алкон.

The outsider teams keep the party going in La Vuelta. Perfect finisseur job by Tony Gallopin, good to see him back at his best. The right legs and the right noment to attack. And yep, Sagan got better, much better. #LaVuelta18 pic.twitter.com/DZLMLJWQ1S