Сантош потвърди: Разговарях с Роналдо и няма да го викам

Кристиано Роналдо и други деветима от основните футболисти на Португалия получиха почивка от националния отбор и не попаднаха в сметките на Фернандо Сантош за мачовете през септември.

"След като разогаварях с футболиста и вземайки предвид нуждата му от период на адаптация в Ювентус, реших, че е най-добре Роналдо да не играе в предстоящите мачове", каза Сантош пред репортери.

