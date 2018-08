Уейд ван Нийкерк вече не чувства болка

Олимпийският, световен шампион и световен рекордьор на 400 метра Уейд ван Нийкерк вече е напълно възстановен от контузията в коляното, която получи през октомври миналата година. Южноафриканецът скъса менискус по време на ръгби мач и се наложи по-късно да претърпи операция. Той реши да не избързва с ускорено възстановяване и отдели доста дълго време на своята рехабилитация.

Back to the basics. Breakthrough - today was day 1 running again. Pain free and blessed. #QuietStorm #WaydeWasHere #OutOfReach #Pray1st #Adidas #DiscoveryVitality #AudiZA #RichardMille #TSystems pic.twitter.com/mXRtNrmg9l