Почетино: Бях разочарован от първото полувреме, но показахме характер

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино даде традиционната си пресконференция преди срещата с Уотфорд, като изненада журналистите с някои изказвания. Аржентинският специалист спечели 3:0 в понеделник вечер на “Олд Трафорд” срещу Манчестър Юнайтед след великолепно второ полувреме на “шпорите”, но Почетино изрази разочарованието си от поведението на своя тим през първата част.

Looks like Mauricio Pochettino has forgiven Hugo Lloris for his antics last week ...



#THFC #COYSpic.twitter.com/H7cPDwJX1k — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) August 27, 2018

“Настроението ми не бе добро, бях разочарован. Трябва да подобрим представянето си, трябва да сме реалисти и да признаем, че можехме да получим три гола през първото полувреме. След това показахме страхотен характер и доминирахме през второто, но трябва да сме по-добри, ако искаме да се борим с най-големите. Все пак са минали само три срещи от началото на сезона”, заяви Почетино.

Mauricio Pochettino has now won 200 matches in all competitions as a manager, including 124 with Spurs. pic.twitter.com/qGETG9j9SO — Hotspur Related (@HotspurRelated) August 27, 2018

Той отказа да отговаря на въпроси от страна на журналистите свързани с Манчестър Юнайтед и Жозе Моуриньо. “Не искам да коментирам Манчестър Юнайтед, те са друг клуб, а ние трябва да се концентрираме върху себе си. Резултатите са такива, каквито са, но трябва да продължиш да работиш”, каза специалистът.

Who is your Prem League Manager of the Month - my vote goes to Mauricio Pochettino, for what it’s worth pic.twitter.com/vGULUizFvR — Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) August 31, 2018

Той коментира и една от основните теми около неговия отбор в последната седмица, след като капитанът Уго Лорис първо без хванат да шофира в нетрезво състояние, престоя няколко часа в ареста, но в понеделник отново получи пълното доверие и изведе тима с капитанската лента, а впоследствие го оправда по най-добрия начин и не допусна попадение във вратата си.

Световният шампион от това лято обаче е получил контузия и ще пропусне следващата среща, като надеждата на “шпорите” е той да е готов за сблъсъка с Ливърпул след паузата. “Той ще пропусне срещата с Уотфорд, но се надяваме да е готов за срещата с Ливърпул. Не е голям проблем”, призна селекционерът.

Тотнъм гостува на Уотфорд в неделя от 18:00 часа българско време.