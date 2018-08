Българи зад граница Стоичков за Стилиян: Характер, който остави следа в Селтик 31 август 2018 | 16:17 0 0 0 0 3



“За мен не е проблем да отделя време и да пътувам, за да участвам в подобен мач. Това е мое задължение. Имам спечелни “Златна топка” и “Златна обувка”, както и КЕШ, но най-важни са хората. Важно е да подкрепяш приятелите си, а и не само тях”, коментира Стоичков предстоящия двубой на “Селтик Парк”.

"I have never played in Scotland. I have never played at Celtic Park but I know the history, I know it is one of the biggest teams in the world."



#AMatchForCancerhttps://t.co/4jz2wF3Een — Celtic Football Club (@CelticFC) August 30, 2018

“Не знам колко пари ще събере фондацията, но ще ви кажа това - ще дам бутонките и фланелката си от 1992 година, както и фланелката от националния отбор от 1994 година, за да наберем още средства за каузата”, добави Камата, визирайки две от най-важните събития в кариерата си - евротитлата с Барселона и незабравимото американско лято с националния отбор.



“Това събитие е важно за мен. Стилиян е не просто мой играч, а и мой приятел. Играл е за мен в националния отбор. Когато той ме попита, всичко е ясно и точно. Отговорът е кратък. Идвам. Живея в Маями, но не е проблем да дойда”, продължава Стоичков и добавя, че никога не е играл в Шотландия.

@StanPetrov19 and Hristo Stoichkov reuniting next weekend in Paradise to take on @JamesMilner in #amatchforcancer @SPFoundation19 @JM7Foundation @Beatson_Charity @GCH_Charity https://t.co/C8fYOOtmjI



(c)snsgroup pic.twitter.com/Pcgl8Kz2Hd — Celtic FC Foundation (@FoundationCFC) August 30, 2018

“Стилиян се отличаваше с характер. За него беше привилегия и чест да играе за голям отбор като Селтик и да остави следа. Той, Димитър Бербатов и Мартин Петров бяха от онези играчи, които напуснаха България рано и отидоха в големи отбори. Щастлив съм, че съм имал малък принос за развитието им”, не спира дотук осмицата.



“Не обичам да говоря за кариерата си. Говорех с играта си. Не се самоизтъквам, защото винаги имаше съотборници около мен, които ми помагаха. И до днес Кройф си остава най-добрият треньор в историята за мен”, връща се назад към дните си на играч той.

Charity match squad lists have been updated and they're looking really very good ! Check out the squads here: https://t.co/e04WcAnKp3 @StanPetrov19 v @JamesMilner @SPFoundation19 @JM7Foundation @Beatson_Charity @GCH_Charity

#amatchforcancer pic.twitter.com/kYAPJwnLuV — Celtic FC Foundation (@FoundationCFC) August 29, 2018

“Мога да играя три дни поред. 90 минути не са проблем за мен”, завършва Стоичков в шеговит тон. Христо Стоичков е едно от големите имена, които ще вземат участие в предстоящия благотворителен мач между отборите на Стилиян Петров и Джеймс Милнър, чиято кауза е борбата с рака. Срещата ще се състои в Глазгоу на 8 септември, а Ицо коментира събитието пред официалния уебсайт на Селтик.“За мен не е проблем да отделя време и да пътувам, за да участвам в подобен мач. Това е мое задължение. Имам спечелни “Златна топка” и “Златна обувка”, както и КЕШ, но най-важни са хората. Важно е да подкрепяш приятелите си, а и не само тях”, коментира Стоичков предстоящия двубой на “Селтик Парк”.“Не знам колко пари ще събере фондацията, но ще ви кажа това - ще дам бутонките и фланелката си от 1992 година, както и фланелката от националния отбор от 1994 година, за да наберем още средства за каузата”, добави Камата, визирайки две от най-важните събития в кариерата си - евротитлата с Барселона и незабравимото американско лято с националния отбор.“Това събитие е важно за мен. Стилиян е не просто мой играч, а и мой приятел. Играл е за мен в националния отбор. Когато той ме попита, всичко е ясно и точно. Отговорът е кратък. Идвам. Живея в Маями, но не е проблем да дойда”, продължава Стоичков и добавя, че никога не е играл в Шотландия.“Стилиян се отличаваше с характер. За него беше привилегия и чест да играе за голям отбор като Селтик и да остави следа. Той, Димитър Бербатов и Мартин Петров бяха от онези играчи, които напуснаха България рано и отидоха в големи отбори. Щастлив съм, че съм имал малък принос за развитието им”, не спира дотук осмицата.“Не обичам да говоря за кариерата си. Говорех с играта си. Не се самоизтъквам, защото винаги имаше съотборници около мен, които ми помагаха. И до днес Кройф си остава най-добрият треньор в историята за мен”, връща се назад към дните си на играч той.“Мога да играя три дни поред. 90 минути не са проблем за мен”, завършва Стоичков в шеговит тон.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2832 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1