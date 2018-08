Севиля официално привлече звездата на Спартак (Москва)

За 4 сезона в състава на московчани 26-годишният Промес изигра 135 мача с 66 гола и 34 асистенции. Той е и национал на Холандия, където има 28 двубоя с 5 попадения.

@QPromes: 'I believe @pablomachindiez's system will suit me. I've accepted this challenge because I like to achieve new goals.'#vamosmisevilla pic.twitter.com/bI571fCaOl