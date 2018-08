Сериозни изпитания за Милан, Челси и Арсенал - пълният жребий за групите в Лига Европа

Група “А”

Байер (Леверкузен)



Лудогорец

Цюрих

АЕК (Ларнака)

Група “В”

Ред Бул (Залцбург)

Селтик

РБ (Лайпциг)

Розенборг

Група “C”

Зенит

ФК Копенхаген

Бордо

Славия (Прага)

Група “D”

Андерлехт

Фенербахче

Динамо (Загреб)

Спартак (Търнава)

Група “E”

Арсенал

Спортинг (Лисабон)

Карабах

Ворскла (Полтава)

Група “F”

Олимпиакос

Милан

Бетис

Дюделанж

Група “G”

Виляреал

Рапид (Виена)

Спартак (Москва)

Глазгоу Рейнджърс

Група “H”

Лацио

Марсилия

Айнтрахт (Франкфурт)

Аполон (Лимасол)

Група “I”

Бешикташ

Генк

Малмьо



Сарпсборг

Група “J”

Севиля



Краснодар



Стандарт (Лиеж)

Акхисарспор

Група “K”

Динамо (Киев)



Астана

Рен

Яблонец

Група “L”

Челси



ПАОК



БАТЕ (Борисов)

МОЛ Види

Winner in 1999, @Crespo gets his hands on the again!



Your favourites to lift it this season are _________#UELdraw pic.twitter.com/dt6FkhEzan