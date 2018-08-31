Всички мачове в ШЛ по дни и часове

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Бивш национал тунингова гаджето си
Поредното футболно гадже развява бомби на плажа и събира мъжките погледи край брега на морето. Това е хубавата Десислава, която е половинката на бившия национал Ради Кирилов. Двамата са заедно от години, а според ...Виж още
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Шампионска Лига
Стана ясна точната програма на всички срещи от груповата фаза на Шампионската лига. През този сезон за първи път двубоите ще бъдат разделени в два часови пояса - от 19,55 и 22,00 часа българско време. Ето цялата програма по групи.
Група А
Кръг 1 (18 септември)
22,00: Брюж - Борусия (Дортмунд)
22,00: Монако - Атлетико Мадрид
Кръг 2 (3 октомври)
22,00: Атлетико Мадрид - Брюж
22,00: Борусия (Дортмунд) - Монако
Кръг 3 (24 октомври)
19,55: Брюж - Монако
22,00: Борусия (Дортмунд) - Атлетико Мадрид
Кръг 4 (6 ноември)
19,55: Монако - Брюж
22,00: Атлетико Мадрид - Борусия (Дортмунд)
Кръг 5 (28 ноември)
19,55: Атлетико Мадрид - Монако
22,00: Борусия (Дортмунд) - Брюж
Кръг 6 (11 декември)
22,00: Брюж - Атлетико Мадрид
22,00: Монако - Борусия (Дортмунд)
Група В
Кръг 1 (18 септември)
19,55: Барселона - ПСВ Айдховен
19,55: Интер - Тотнъм
Кръг 2 (3 октомври)
22,00: Тотнъм - Барселона
22,00: ПСВ Айндховен - Интер
Кръг 3 (24 октомври)
19,55: ПСВ Айндховен - Тотнъм
22,00: Барселона - Интер
Кръг 4 (6 ноември)
22,00: Тотнъм - ПСВ Айндховен
22,00: Интер - Барселона
Кръг 5 (28 ноември)
22,00: ПСВ Айндховен - Барселона
22,00: Тотнъм - Интер
Кръг 6 (11 декември)
22,00: Барселона - Тотнъм
22,00: Интер - ПСВ Айндховен
Група С
Кръг 1 (18 септември)
22,00: Ливърпул - ПСЖ
22,00: Цървена звезда - Наполи
Кръг 2 (3 октомври)
19,55: ПСЖ - Цървена звезда
22,00: Наполи - Ливърпул
Кръг 3 (24 октомври)
22,00: ПСЖ - Наполи
22,00: Ливърпул - Цървена звезда
Кръг 4 (6 ноември)
19,55: Цървена звезда - Ливърпул
22,00: Наполи - ПСЖ
Кръг 5 (28 ноември)
22,00: ПСЖ - Ливърпул
22,00: Наполи - Цървена звезда
Кръг 6 (11 декември)
22,00: Ливърпул - Наполи
22,00: Цървена звезда - ПСЖ
Група D
Кръг 1 (18 септември)
22,00: Галатасарай - Локомотив (Москва)
22,00: Шалке 04 - Порто
Кръг 2 (3 октомври)
19,55: Локомотив - Шалке
22,00: Порто - Галатасарай
Кръг 3 (24 октомври)
22,00: Локомотив - Порто
22,00: Галатасарай - Шалке
Кръг 4 (6 ноември)
22,00: Порто - Локомотив
22,00: Шалке - Галатасарай
Кръг 5 (28 ноември)
19,55: Локомотив - Галатасарай
22,00: Порто - Шалке
Кръг 6 (11 декември)
19,55: Галатасарай - Порто
19,55: Шалке - Локомотив
Група Е
Кръг 1 (19 септември)
19,55: Аякс - АЕК (Атина)
22,00: Бенфика - Байерн (Мюнхен)
Кръг 2 (2 октомври)
22,00: Байерн - Аякс
22,00: АЕК - Бенфика
Кръг 3 (23 октомври)
19,55: АЕК - Байерн
22,00: Аякс - бенфика
Кръг 4 (7 ноември)
22,00: Байерн - АЕК
22,00: Бенфика - Аякс
Кръг 5 (27 ноември)
19,55: АЕК - Аякс
22,00: Байерн - Бенфика
Кръг 6 (12 декември)
22,00: Аякс - Байерн
22,00: Бенфика - АЕК
Група F
Кръг 1 (19 септември)
19,55: Шахтьор (Донецк) - Хофенхайм
22,00: Манчестър Сити - Лион
Кръг 2 (2 октомври)
19,55: Хофенхайм - Манчестър Сити
22,00: Лион - Шахтьор
Кръг 3 (23 октомври)
22,00: Хофенхайм - Лион
22,00: Шахтьор - Манчестър Сити
Кръг 4 (7 ноември)
22,00: Лион - Хофенхайм
22,00: Манчестър Сити - Шахтьор
Кръг 5 (27 ноември)
22,00: Хофенхайм - Шахтьор
22,00: Лион - Манчестър Сити
Кръг 6 (12 декември)
22,00: Шахтьор - Лион
22,00: Манчестър Сити - Хофенхайм
Група G
Кръг 1 (19 септември)
22,00: Реал Мадрид - Рома
22,00: Виктория (Пилзен) - ЦСКА (Москва)
Кръг 2 (2 октомври)
22,00: ЦСКА (Москва) - Реал Мадрид
22,00: Рома - Виктория (Пилзен)
Кръг 3 (23 октомври)
22,00: Рома - ЦСКА (Москва)
22,00: Реал Мадрид - Виктория (Пилзен)
Кръг 4 (7 ноември)
19,55: ЦСКА (Москва) - Рома
22,00: Виктория (Пилзен) - Реал Мадрид
Кръг 5 (27 ноември)
19,55: ЦСКА - Виктория (Пилзен)
22,00: Рома - Реал Мадрид
Кръг 6 (12 декември)
19,55: Реал Мадрид - ЦСКА (Москва)
19,55: Виктория (Пилзен) - Рома
Група Н
Кръг 1 (19 септември)
22,00: Валенсия - Ювентус
22,00: Йънг Бойс - Манчестър Юнайтед
Кръг 2 (2 октомври)
19,55: Ювентус - Йънг Бойс
22,00: Манчестър Юнайтед - Валенсия
Кръг 3 (23 отомври)
19,55: Йънг Бойс - Валенсия
22,00: Манчестър Юнайтед - Ювентус
Кръг 4 (7 ноември)
19,55: Валенсия - Йънг Бойс
22,00: Ювентус - Манчестър Юнайтед
Кръг 5 (27 ноември)
22,00: Манчестър Юнайтед - Йънг Бойс
22,00: Ювентус - Валенсия
Кръг 6 (12 декември)
22,00: Йънг Бойс - Ювентус
22,00: Валенсия - Манчестър Юнайтед
Шампионска Лига
final кръг, събота 26 май
Реал Мадрид
3:1краен резулат
Ливърпул
Стадион: Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv
Съдия: Milorad Mazic
1
4
12
5
6
11
10
8
14
20
7
1
6
4
26
14
9
23
20
19
5
66
4-3-1-2
4-3-3
3 Голове 1
9 Ъглови удари 5
21 Центрирания 22
7 Засади 3
6 Точни удари 2
10 Тъчове 10
6 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 7
61 Притежание на топката % 39
0 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 7
3 Смени 2
1 Контра атаки 0
6 Извършени фалове 18
8 халф
10 вратар
x
1:0
Карим Бензема
51'
55'
1:1
Садио Мане
2:1
Гарет Бейл
64'
3:1
Гарет Бейл
83'
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(Гост) 4
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Във вторник са по А1, в сряда бтв и ринг Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
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Кои мачове са по Ментела? Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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яжте ми уя Рейтинг: 2 4
(Гост) 1
отговор
Верати и Буфон пропускат първия мач срещу Ливърпул заради червени картони от миналата година. Рейтинг: 8 1