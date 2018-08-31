Реал Мадрид Real Madrid

Реал Мадрид 3:1 Ливърпул

последен:
26.05.2018

-

следващ:
 

създаване: 1902г.
стадион: Сантиаго Бернабеу
президент: Флорентино Перес
треньор: Юлен Лопетеги
web: Реал Мадрид

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Всички мачове в ШЛ по дни и часове

31 август 2018 | 09:04 - Обновена
Всички мачове в ШЛ по дни и часове
Стана ясна точната програма на всички срещи от груповата фаза на Шампионската лига. През този сезон за първи път двубоите ще бъдат разделени в два часови пояса - от 19,55 и 22,00 часа българско време. Ето цялата програма по групи.

Група А

Кръг 1 (18 септември)
22,00: Брюж - Борусия (Дортмунд)
22,00: Монако - Атлетико Мадрид


Кръг 2 (3 октомври)
22,00: Атлетико Мадрид - Брюж
22,00: Борусия (Дортмунд) - Монако


Кръг 3 (24 октомври)
19,55: Брюж - Монако
22,00: Борусия (Дортмунд) - Атлетико Мадрид


Кръг 4 (6 ноември)
19,55: Монако - Брюж
22,00: Атлетико Мадрид - Борусия (Дортмунд)


Кръг 5 (28 ноември)
19,55: Атлетико Мадрид - Монако
22,00: Борусия (Дортмунд) - Брюж


Кръг 6 (11 декември)
22,00: Брюж - Атлетико Мадрид
22,00: Монако - Борусия (Дортмунд)


Група В


Кръг 1 (18 септември)
19,55: Барселона - ПСВ Айдховен
19,55: Интер - Тотнъм


Кръг 2 (3 октомври)
22,00: Тотнъм - Барселона
22,00: ПСВ Айндховен - Интер


Кръг 3 (24 октомври)
19,55: ПСВ Айндховен - Тотнъм
22,00: Барселона - Интер


Кръг 4 (6 ноември)
22,00: Тотнъм - ПСВ Айндховен
22,00: Интер - Барселона


Кръг 5 (28 ноември)
22,00: ПСВ Айндховен - Барселона
22,00: Тотнъм - Интер


Кръг 6 (11 декември)
22,00: Барселона - Тотнъм
22,00: Интер - ПСВ Айндховен


Група С


Кръг 1 (18 септември)
22,00: Ливърпул - ПСЖ
22,00: Цървена звезда - Наполи


Кръг 2 (3 октомври)
19,55: ПСЖ - Цървена звезда
22,00: Наполи - Ливърпул


Кръг 3 (24 октомври)
22,00: ПСЖ - Наполи
22,00: Ливърпул - Цървена звезда


Кръг 4 (6 ноември)
19,55: Цървена звезда - Ливърпул
22,00: Наполи - ПСЖ


Кръг 5 (28 ноември)
22,00: ПСЖ - Ливърпул
22,00: Наполи - Цървена звезда


Кръг 6 (11 декември)
22,00: Ливърпул - Наполи
22,00: Цървена звезда - ПСЖ


Група D


Кръг 1 (18 септември)
22,00: Галатасарай - Локомотив (Москва)
22,00: Шалке 04 - Порто


Кръг 2 (3 октомври)
19,55: Локомотив - Шалке
22,00: Порто - Галатасарай


Кръг 3 (24 октомври)
22,00: Локомотив - Порто
22,00: Галатасарай - Шалке


Кръг 4 (6 ноември)
22,00: Порто - Локомотив
22,00: Шалке - Галатасарай


Кръг 5 (28 ноември)
19,55: Локомотив - Галатасарай
22,00: Порто - Шалке


Кръг 6 (11 декември)
19,55: Галатасарай - Порто
19,55: Шалке - Локомотив


Група Е


Кръг 1 (19 септември)
19,55: Аякс - АЕК (Атина)
22,00: Бенфика - Байерн (Мюнхен)


Кръг 2 (2 октомври)
22,00: Байерн - Аякс
22,00: АЕК - Бенфика


Кръг 3 (23 октомври)
19,55: АЕК - Байерн
22,00: Аякс - бенфика


Кръг 4 (7 ноември)
22,00: Байерн - АЕК
22,00: Бенфика - Аякс


Кръг 5 (27 ноември)
19,55: АЕК - Аякс
22,00: Байерн - Бенфика


Кръг 6 (12 декември)
22,00: Аякс - Байерн
22,00: Бенфика - АЕК


Група F


Кръг 1 (19 септември)
19,55: Шахтьор (Донецк) - Хофенхайм
22,00: Манчестър Сити - Лион


Кръг 2 (2 октомври)
19,55: Хофенхайм - Манчестър Сити
22,00: Лион - Шахтьор


Кръг 3 (23 октомври)
22,00: Хофенхайм - Лион
22,00: Шахтьор - Манчестър Сити


Кръг 4 (7 ноември)
22,00: Лион - Хофенхайм
22,00: Манчестър Сити - Шахтьор


Кръг 5 (27 ноември)
22,00: Хофенхайм - Шахтьор
22,00: Лион - Манчестър Сити


Кръг 6 (12 декември)
22,00: Шахтьор - Лион
22,00: Манчестър Сити - Хофенхайм


Група G


Кръг 1 (19 септември)
22,00: Реал Мадрид - Рома
22,00: Виктория (Пилзен) - ЦСКА (Москва)


Кръг 2 (2 октомври)
22,00: ЦСКА (Москва) - Реал Мадрид
22,00: Рома - Виктория (Пилзен)


Кръг 3 (23 октомври)
22,00: Рома - ЦСКА (Москва)
22,00: Реал Мадрид - Виктория (Пилзен)


Кръг 4 (7 ноември)
19,55: ЦСКА (Москва) - Рома
22,00: Виктория (Пилзен) - Реал Мадрид


Кръг 5 (27 ноември)
19,55: ЦСКА - Виктория (Пилзен)
22,00: Рома - Реал Мадрид


Кръг 6 (12 декември)
19,55: Реал Мадрид - ЦСКА (Москва)
19,55: Виктория (Пилзен) - Рома


Група Н


Кръг 1 (19 септември)
22,00: Валенсия - Ювентус
22,00: Йънг Бойс - Манчестър Юнайтед


Кръг 2 (2 октомври)
19,55: Ювентус - Йънг Бойс
22,00: Манчестър Юнайтед - Валенсия


Кръг 3 (23 отомври)
19,55: Йънг Бойс - Валенсия
22,00: Манчестър Юнайтед - Ювентус


Кръг 4 (7 ноември)
19,55: Валенсия - Йънг Бойс
22,00: Ювентус - Манчестър Юнайтед


Кръг 5 (27 ноември)
22,00: Манчестър Юнайтед - Йънг Бойс
22,00: Ювентус - Валенсия


Кръг 6 (12 декември)
22,00: Йънг Бойс - Ювентус
22,00: Валенсия - Манчестър Юнайтед
Шампионска Лига
final кръг, събота 26 май
Реал Мадрид
3:1краен резулат
Ливърпул
Стадион: Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv
Съдия: Milorad Mazic
1
4
12
5
6
11
10
8
14
20
7
1
6
4
26
14
9
23
20
19
5
66
Юлен Лопетеги
Юрген Клоп
4-3-1-2
4-3-3
Титуляри
Кейлор Навас Кейлор Навас1 Лорис Кариус1 Лорис Кариус
Дани Карвахал Дани Карвахал2 Трент Александър-Арнолд66 Трент Александър-Арнолд
Рафаел Варан Рафаел Варан5 Деян Ловрен6 Деян Ловрен
Серхио Рамос Серхио Рамос4 Вирджил ван Дайк4 Вирджил ван Дайк
Марсело Марсело12 Андрю Робъртсън26 Андрю Робъртсън
Лука Модрич Лука Модрич10 Жоржиньо Вайналдум5 Жоржиньо Вайналдум
Каземиро Каземиро14 Джордан Хендерсън14 Джордан Хендерсън
Тони Кроос Тони Кроос8 Джеймс Милнър7 Джеймс Милнър
Иско Иско22 Мохамед Салах11 Мохамед Салах
Карим Бензема Карим Бензема9 Роберто Фирмино9 Роберто Фирмино
Кристиано Роналдо Кристиано Роналдо7 Садио Мане19 Садио Мане
Резерви
Гарет Бейл Гарет Бейл11 Емре Джан23 Емре Джан
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Адам Лалана20 Адам Лалана
Начо Фернандес Начо Фернандес6
Карим Бенземаизлиза Карим Бензема  89'
Марко Асенсиовлиза Марко Асенсио 
Гарет Бейлгол Гарет Бейл  83' Джеймс Милнър  Джеймс Милнъризлиза
Емре Джан  Емре Джанвлиза
82' Садио Мане  Садио Манежълт картон
Гарет Бейлгол Гарет Бейл  64'
Искоизлиза Иско  61'
Гарет Бейлвлиза Гарет Бейл 
55' Садио Мане  Садио Манегол
Карим Бенземагол Карим Бензема  51'
Дани Карвахализлиза Дани Карвахал  37'
Начо Фернандесвлиза Начо Фернандес 
31' Мохамед Салах  Мохамед Салахизлиза
Адам Лалана  Адам Лаланавлиза
3 Голове 1
9 Ъглови удари 5
21 Центрирания 22
7 Засади 3
6 Точни удари 2
10 Тъчове 10
6 Неточни удари 3
3 Удари от вратата 7
61 Притежание на топката % 39
0 Жълти картони 1
2 Блокирани удари 7
3 Смени 2
1 Контра атаки 0
6 Извършени фалове 18
Шампионска Лига М П Р З Г точки
1 Тотнъм Тотнъм
6
5
1
0
15:4 (11)
16
2 Реал Мадрид Реал Мадрид
6
4
1
1
17:7 (10)
13
3 Борусия Дортмунд Борусия Дортмунд
6
0
2
4
7:13 (-6)
2
4 АПОЕЛ Никозия АПОЕЛ Никозия
6
0
2
4
2:17 (-15)
2
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Карим Бензема
51'
 
 
55'
1:1
Садио Мане
2:1
Гарет Бейл
64'
 
3:1
Гарет Бейл
83'
 
Снимка: ©Getty Images
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 15415

Добави коментар ›› Коментари (4)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
До Ицо
(Гост) 4
отговор
31 август 2018 | 12:54

Във вторник са по А1, в сряда бтв и ринг Рейтинг: 1 0

Ицо
(Гост) 3
отговор
31 август 2018 | 12:48

Кои мачове са по Ментела? Рейтинг: 0 0

Сериозно ли
(Гост) 2
отговор
31 август 2018 | 09:44

яжте ми уя Рейтинг: 2 4

Пук
(Гост) 1
отговор
31 август 2018 | 09:22

Верати и Буфон пропускат първия мач срещу Ливърпул заради червени картони от миналата година. Рейтинг: 8 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Черно море - Витоша (Бистрица) 1:0 (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Загорчич: Верея се защитаваше много добре и можеше да ни накаже
                
                
                  Загорчич: Верея се защитаваше много добре и можеше да ни накаже

                 
                
              

              

                
                  
                  Треньорът на Верея шокира: Стана доста интересен мач
                
                
                  Треньорът на Верея шокира: Стана доста интересен мач

                 
                
              

              

                
                  
                  Локо Пд продаде титуляр на третодивизионен полски клуб
                
                
                  Локо Пд продаде титуляр на третодивизионен полски клуб

                 
                
              

              

                
                  
                  Пътят към гола остана скрит за Верея и Славия (видео)
                
                
                  Пътят към гола остана скрит за Верея и Славия (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  В Германия разкриха за колко е продаден Мисиджан
                
                
                  В Германия разкриха за колко е продаден Мисиджан

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Враца) с трансферен удар
                
                
                  Ботев (Враца) с трансферен удар

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец продаде най-силния си футболист в Бундеслигата
                
                
                  Лудогорец продаде най-силния си футболист в Бундеслигата

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






В ШЛ Мадрид вече печели „защото така”
26 април 2018

Реал Мадрид победи „защото така”. Защото е отбор специалист по преобразуването на действителността, по откъсването от футболната ортодоксалност. В това отношение няма равен. В Мюнхен заби две крошета в ...









							
							
						

						
						






Интервюто с Бенитес: Ливърпул има интензитет, ...
23 май 2018

Наскоро обявен за Треньор на годината заради отличния си сезон в Нюкасъл, Рафаел Бенитес е закърмен с мадридизма и „осиновен” на Мърсисайд, така че е идеалната фигура, която да коментира предстоящия финал в ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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