Тенис Джокович имаше трудни моменти, но е в третия кръг 31 август 2018 | 06:24 - Обновена 0 0 0 0 0 Двукратният шампион на US Open Новак Джокович се класира за третия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем след победа с 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:2 над Тенис Сандгрен. 31-годишният сърбин не стигна лесно до успеха, макар че можеше да приключи двубоя в три сета. Той пропусна мачбол в третата част, преди да загуби тайбрека. Ноле обаче беше безмилостен до края, направи два пробива в четвъртия сет и си осигури сблъсък в следвщия кръг с Ришар Гаске. "Мисля, че играх много добре в първите два сета, но след това изпаднах в някаква дупка. Не съм доволен, че позволих да загубя концентрация, но съумях да се взема в ръце и да спечеля четвъртия сет", коментира поставеният под №6 в схемата Джокович. .@DjokerNole meant business tonight and pushes through to round three. #USOpen pic.twitter.com/ndRNiwPML0 — HEAD Tennis (@head_tennis) 31 август 2018 г. 27-годишният Сандгрен беше достоен съперник на бившия водач в световната ранглиста. Когато двамата се срещнаха на Уимбълдън през юли, американецът взе само 6 гейма, но днес игра доста по-добре. Той пропусна ранни възможности за пробив и скоро след това се озова в ролята на догонващ. Спечеленият трети сет беше максимумът за Сандгрен, който видимо се умори в края на мача. Марин Чили разгроми унгареца Хуберт Хуркач с 6:2, 6:0, 6:0 само за час и 19 минути. Световният №4 Александър Зверев елиминира Никола Маю също в три сета - 6:4, 6:4, 6:2, а Кей Нишикори водеше със сет и 5:4 във втория срещу Гаел Монфис, когато французинът се отказа заради контузия.

