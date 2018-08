Монако с нов силен трансфер

Белгийският национал Насер Шадли премина от Уест Бромич в Монако. "Дроздовете" изпаднаха от Премиър лийг и фланговият футболист реши да потърси ново предизвикателство. Той не взе участие в нито един мач на тима през настоящия сезон. Трансферната сума е 13 млн. евро, а договорът на Шадли е за 3 години.

"Много съм щастлив, че ще играя в силен отбор като Монако. Резултатите в последните години потвърждават амбициите на клуба. Ще направя всичко по силите си, за да съм полезен и да помогна да изпълним целите през сезона", сподели Шадли, който беше част от състава на Белгия, стигнал до бронзовите медали на Мондиал 2018.

"I'm delighted to be joining AS Monaco. Results over recent seasons show the quality of the project and the club's ambitions. I'm going to do my best to help AS Monaco achieve great things and to reach our goals."



