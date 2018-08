Севиля посрещна новата си звезда (видео)

Сигурното ново попълнение на Севиля Куинси Промес пристигна в града. Вчера в един момент трансферът му беше пред провал заради разминаване във финансовите условия. Холандският национал дори взе участие в сутреешната тренировка на Спартак (Москва), но след това разногласията бяха изчистени и крилото се качи на самолета за Севиля.

Промес присъства на мача между бъдещия си тим и Сигма (Оломоуц) от плейофите на Лига Европа, а от испанския клуб обявиха, че утре той ще мине задължителните медицински прегледи, преи сделката да стане факт.

Холандецът ще получава годишна заплата от 3,2 млн. евро. Първоначално Севиля му предлагаше с 500 хил. по-малко. Освен това, 26-годишният бързак ще прибере и бонус от 2 млн. при подписването на договора. В касата на Спартак ще влязат 21 млн. евро.

Промес премина от Твенте в руския гранд за 11,5 млн. през 2014 година. С тима на Ивелин Попов той стана шампион през 2017 година и спечели Суперкупата на Русия.

@QPromes, welcome to the Ramón Sánchez-Pizjuán! #vamosmisevilla pic.twitter.com/D9ApOzKYR0