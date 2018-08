Малко не стигна на Лудогорец да е водач на група в ЛЕ, вижте разпределението по урни

Българският шампион Лудогорец ще бъде поставен във втора урна на жребия за груповата фаза на Лига Европа. "Орлите" се класираха за нея след две победи на Торпедо (Кутаиси) - 1:0 в Грузия и 4:0 в Разград. Отборът на Пауло Аутуори беше съвсем близо до това да е поставен като водач на група, но за целта трябваше два тима измежду тези с по-висок коефициент да отпаднат в плейофите. Базел беше елиминиран от Аполон (Лимасол), но Зенит, Олимпиакос и Бешикташ не допуснаха изненада и се класираха за групите, като ще са сред поставените в първа урна.



В групите ще играят 48 отбора, които ще бъдат разпределени в 12 групи от по 4 тима. 17 от отборите се класираха директно, 21 извоюваха това право в плейофите на турнира, а останалите 10 се включиха след отпадането си от квалификациите за Шампионската лига.

