Лека атлетика Хофман изпрати копието на 91.44 м и ще носи диамантен трофей към Германия 31 август 2018 | 00:31 - Обновена Германското господство в хвърлянето на копие при мъжете продължи и във финала на Диамантената лига в Цюрих. Спобедата, диамантения трофей и чека от $50 000 се поздрави сребърният медалист от Европейското първенство в Берлин Андреас Хофман. Той "препарира" съперниците си в сектора с 91.44 метра в третия си опит и никой до края на състезанието не успя да му се противопостави. No one was coming close to Andreas Hoffman in the Men's Javelin today.



His 91.44m effort was nearly four metres further than closest challenger Magnus Kirt. A well earned #DiamondTrophy!



His 91.44m effort was nearly four metres further than closest challenger Magnus Kirt. A well earned #DiamondTrophy!

Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/T75MMTw3JF — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Третият от континенталния форум в германската столица и единствен по-сериозен конкурент на германците през този сезон Магнус Кирт (Естония) се нареди на втора позиция с 87.57 метра. Олимпийският и европейски шампион Томас Рьолер (Германия) успя да се изкачи до третото място с последния си опит, в който постигна 85.76 м. She stole victory with her very last throw.



Tatsiana Khaladovich's 66.99m in the Women's Javelin earned her a #ZurichDL win and a shiny new #DiamondTrophy



Tatsiana Khaladovich's 66.99m in the Women's Javelin earned her a #ZurichDL win and a shiny new #DiamondTrophy

Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal pic.twitter.com/bRK7K1VMBJ — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 В хвърлянето на копие при жените диаманта извоюва европейската шампионка от Амстердам 2016 Татяна Каладович (Беларус) с последния си опит от 66.99 метра.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1210

