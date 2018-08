Лека атлетика Изключителен Лайлс грабна диаманта на 200 метра с 19.67 сек, Ауре №1 на 100 м 30 август 2018 | 23:58 - Обновена 0 0 0 0 0 Американецът Ноа Лайлс затвърди изключителната си форма през сезона и спечели диамантения трофей на 200 метра за втора поредна година. На Диамантената лига в Цюрих 21-годишният спринтьор, който оглавява световната ранглиста за сезона с 19.65 сек, направи показно бягане и спечели убедително с 19.67 секунди (-0.2 м/сек). Световният и европейски шампион в дисциплината Рамил Гулиев (Турция) слезе под 20 секунди, но резултатът му от 19.98 сек го нареди на втора позиция. Джарийм Ричардс (Тринидад и Тобаго) затвори тройката с 20.04 сек. Noah Lyles takes home another #DiamondTrophy!



The American runs a speedy 19.67 to beat @ramil_guliyev for the Men's 200m title!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS #DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/ZuPW3SWRre — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Интересно се разви финалът на 100 метра при жените, където триумфира световната шампионка на 60 метра от тази зима Мюриел Ауре (Кот д'Ивоар) с 11.01 секунди (-0.5 м/сек). Сънародничката й Мари-Жозе Та Лу беше много близо до това да направи успеха на родината си още по-ценен с второто място, но европейската шампионка Дина Ашър-Смит (Великобритания) успя да я изпревари в последния метър и финишира втора с 11.08 сек срещу 11.10 сек за Та Лу. .@MurielleAhoure beats @dinaashersmith and fellow @majo10s70 in the women's 100m, running 11.01 to win the #DiamondTrophy!



.@MurielleAhoure beats @dinaashersmith and fellow @majo10s70 in the women's 100m, running 11.01 to win the #DiamondTrophy!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS … …#DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/ASJoyWzT5s — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018

