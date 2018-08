Ливърпул срещу Челси за Купата на Лигата, вижте всички двойки

Тази вечер беше изтеглен жребият за третия кръг в турнира за Купата на Лигата в Англия, в който се включват и отборите от Висшата лига. Феновете ще могат да се насладят на голямо дерби още в този етап на надпреватата, след като Ливърпул се падна с Челси. Двубоят ще е на "Анфийлд".

Ливърпул е рекордьор с 8 трофея от състезанието, а Челси е печелил купата 5 пъти. За последно двата тима се срещнаха в турнира през 2015 година, когато лондончани надделяха на полуфиналите, а след това се наложиха и над Тотнъм на финала.

#CarabaoCup Round Three:



The draw is complete - the confirmed ties are below.



Matches will be played week commencing 24 September. pic.twitter.com/mxFLux0MbD