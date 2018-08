Лека атлетика Уолш триумфира в един луд финал на гюле 30 август 2018 | 23:28 0 0 0 0 0 Световният шампион в тласкането на гюле в зала и на открито Томас Уолш (Нова Зеландия) спечели диамантения трофей в дисциплината. Новозеландецът триумфира в едно от най-силните състезания в историята на тласкането на гюле тази вечер в Цюрих. Шампионът от Игрите на Британската общност в Голд Коуст тази пролет спечели $50 000, след като изпрати гюлето на 22.60 метра във втория си опит. Този резултат му осигури и победата, а постижението е нов рекорд на турнира и нов рекорд на Диамантената лига. A 30-year-old meeting record broken!@TomWalshSP throws 22.60m in the shot put to break the #ZurichDL & #DiamondLeague record!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS …#DLFinal pic.twitter.com/jFq5Vbal0f — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Миналогодишният победител във веригата Дарън Хил (САЩ) направи серия от 4 опита над 22 метра, но с най-добрия си от тях – 22.40 метра, остана втори. Другите му опити над този метраж бяха 22.03 м, 22.23 м и 22.08 м. Олимпийският шампион Райън Краузър (САЩ) този път трябваше да се задоволи с третото място след 22.18 м в най-добрия си четвърти опит. Миналогодишният победител във веригата Дарън Хил (САЩ) направи серия от 4 опита над 22 метра, но с най-добрия си от тях – 22.40 метра, остана втори. Другите му опити над този метраж бяха 22.03 м, 22.23 м и 22.08 м. Олимпийският шампион Райън Краузър (САЩ) този път трябваше да се задоволи с третото място след 22.18 м в най-добрия си четвърти опит. За втори път в историята трима състезатели преминаха границата от 22 метра в сектора за тласкане на гюле в едно състезание. It was the showdown well all expected....



...and this time Katerina Stefanidi got the better of @sandicheekspv in the women's Pole Vault.



Her best of 4.87m was enough to secure another #DiamondTrophy for the mantelpiece.#DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/Q3ioeVxeEl — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 В сектора за овчарски скок при жените Катерина Стефаниди (Гърция) спечели своя трети диамантен трофей, след като единствена премина над 4.87 метра. Световната шампионка в зала от Бирмингам 2018 Санди Морис (САЩ) завърши втора с 4.82 м, преодоляни от първи опит. Състезаващата се под неутрален флаг рускиня Анджелика Сидорова също завърши с 4.82 м, но остана трета, тъй като премина над летвата от третия си опит. В сектора за овчарски скок при жените Катерина Стефаниди (Гърция) спечели своя трети диамантен трофей, след като единствена премина над 4.87 метра. Световната шампионка в зала от Бирмингам 2018 Санди Морис (САЩ) завърши втора с 4.82 м, преодоляни от първи опит. Състезаващата се под неутрален флаг рускиня Анджелика Сидорова също завърши с 4.82 м, но остана трета, тъй като премина над летвата от третия си опит.

