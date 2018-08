Тенис Кербер vs. Цибулкова след изстрадани победи и на двете в Ню Йорк 30 август 2018 | 22:52 - Обновена 0 0 0 0 0 Despite blowing a 5-2 lead in the second set, Angelique Kerber advances to the third round with a 6-2, 5-7, 6-4 win over Johanna Larsson at the #USOpen. She really had to battle in this one, as she was completely gassed towards the end of the match. pic.twitter.com/XSi5tSfn9f — TENNIS.com (@Tennis) August 30, 2018 Анджелик Кербер направи задачата си срещу Йохана Ларсон трудна, но все пак успя да измъкне успеха след повече от 2 часа на корта. Четвъртата в света водеше със сет и 5-2 във втория, но опонентката спаси два мачбола още тогава, за да се предаде час по-късно при 6-2 5-7 6-4. Следващият мач на Кербер ще бъде срещу Доминика Цибулкова, която също изстрада мястото си в трети кръг. 29-ата поставена се бори над 3 часа и двадесет минути със Су-Вей Хсиех, преди да стигне до победа със 7-6(3) 4-6 6-4. Наоми Осака преоткри формата си и не остави никакви шансове на Джулия Глушко. Японката победи с 6-2 6-0, а в следващия етап от надпреварата ще срещне Александра Саснович, която отстрани Дария Касаткина с 6-2 7-6(3). TennisKafe.com

