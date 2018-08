Лека атлетика Куриоз! Кипруто спечели $50 000 и диамантен трофей с един шпайк 30 август 2018 | 22:28 - Обновена 0 0 0 0 0 Олимпийският и световен шампион в бягането на 3000 метра стийпълчейз Консеслус Кипруто (Кения) спечели четвъртия диамантен трофей в своята кариера. В това нямаше да има нищо изненадващо, ако кениецът не беше стигнал до успеха по куриозен начин – само с един шпайк. Кипруто имаше нещастието да загуби един от шпайковете си още в първия километър на бягането и се принуди да продължи с един бос крак. Все пак кениецът успя да се наложи със сетни усилия и силен финален спринт с резултат от 8:10.15 минути. Why not test yourself?



The moment Conseslus Kipruto lost his shoe... and still won the Men's 3000mSC.#ZurichDL #DiamondLeague #DLFinal pic.twitter.com/RPEph7nLe8 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Вторият от Световното в Лондон през миналата година Суфиан Ел Бакали (Мароко) изглеждаше по-уверен по пътя към диамантения трофей, но в последната обиколка участва в сблъскване и загуби баланс, което в крайна сметка оказа влияние и той не успя да издържи на натиска на Кипруто в последните метри, оставайки втори с 8:10.19 мин. Тройката в този драматичен финал допълни бронзовият медалист от планетарния форум в Лондон Еван Джагър (САЩ) с 8:13.22 мин. Timothy Cheruiyot defends his #DiamondLeague crown!



A 3.30.27 run proved enough to hold off Mananagoi and Souleiman in the Men's 1500m.



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/Lz2D57pPge — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 В бягането на 1500 метра при мъжете диамантения трофей и наградата от $50 000 също беше за Кения. Първото място с много силен резултат от 3:30.27 минути извоюва сребърният медалист от Световното в Лондон през миналата година Тимъти Черуйот.

Вторият от Световното в Лондон през миналата година Суфиан Ел Бакали (Мароко) изглеждаше по-уверен по пътя към диамантения трофей, но в последната обиколка участва в сблъскване и загуби баланс, което в крайна сметка оказа влияние и той не успя да издържи на натиска на Кипруто в последните метри, оставайки втори с 8:10.19 мин. Тройката в този драматичен финал допълни бронзовият медалист от планетарния форум в Лондон Еван Джагър (САЩ) с 8:13.22 мин.В бягането на 1500 метра при мъжете диамантения трофей и наградата от $50 000 също беше за Кения. Първото място с много силен резултат от 3:30.27 минути извоюва сребърният медалист от Световното в Лондон през миналата година Тимъти Черуйот.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 3825

1