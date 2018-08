Семеня мина като на парад за диаманта в Цюрих

Двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка в бягането на 800 метра Кастер Семеня отново показа смазващо превъзходство. Южноафриканката заслужи диамантения трофей на две обиколки, след като направи солово бягане, което спечели с резултат от 1:55.27 минути. Тя ще получи и $50 000 за първата позиция.

Was it ever in doubt? Caster Semenya bags another #DiamondTrophy with a dominant 1.55.27 run to win the women's 800m at #ZurichDL . Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS #DiamondLeague #DLFinal pic.twitter.com/6tl9pJgGGD

Американката Адже Уилсън финишира втора за 1:57.86 минути, а ямайката Натоя Гуле допълни тройката с 1:58.49 мин.

Form when it matters most!@fkerley99 backs up his #BirminghamDL win with a 44.80 run at #ZurichDL to win the #DiamondTrophy in the men's 400m!



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS …#DiamondLeague #DLFinal pic.twitter.com/KvlGXbXLJK