Тенис Невиждано! Съдията на стола надъхва Кирьос да не губи мач от US Open (видео) 30 август 2018 | 21:42 - Обновена 0 0 0 0 3 Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

Австралиецът бе загубил първия сет с 4:6, а във втория при 0:2 изоставане и сервис на противника се стигна до два поредни аса на Ербер, при които Кирьос дори не направи опит да достигне топката, а само се местеше между двете полета. Here's what led to the umpire telling him to try pic.twitter.com/dFia7Wvkug — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

Това "провокира" безпрецедентната намеса на съдията на стола Мохамед Лахяни на почивката след изиграването на гейма. Кирьос изглеждаше видимо физически изтощен и очевидно не понасяше никак добре поредния извънредно горещ ден в Ню Йорк. Пораженческото му поведение обаче далеч не бе уважително към зрителите и към спорта като цяло, само че Лахяни направи нещо невиждано и крайно дискусионно. Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Той прекара около една минута, опитвайки се да вдъхне кураж и да надъха Кирьос не просто да доиграе мача, а да се бори за победата му. От всичките реплики на съдията във видеата в интернет пространството се различават единствено думите: "Знаеш, че искам да ти помогна".

Този странен и спорен момент в двубоя не остана незабелязан и от директорите на турнира, които веднага са взели под внимание неспортсменското поведение на Лахяни, който ще бъде разследван след края на срещата. Намесата му подейства мотивиращо на Кирьос и той обърна съперника във втория сет, печелейки го с тайбрек, а после взе и третата част с 6:3, като значително подобри всичките си показатели. Четвъртият сет приключи с категоричното 6:0 за австралиеца и той продължи в следващата фаза по дискусионен начин.

