Тенис Квитова е в трети кръг на US Open за девети път 30 август 2018 | 21:22 0 0 0 0 0 @Petra_Kvitova defeats Wang to set up a R3 clash against Sabalenka!#USOpen pic.twitter.com/0aFg1az72P — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018 Поставената под номер 5 Петра Квитова се класира за третия кръг в женската схема на Откритото първенство на САЩ по тенис , последен за годината турнир от Големия шлем. Чехкинята се наложи над китайката Ван Яфан със 7:5, 6:3 за час и 47 минути игра. Квитова реализира пет брейкпойнта от седем възможности и успя да се справи със съпротивата на китайката. За място на осминафиналите Квитова ще спори с представителката на Беларус Арина Сабаленка, която във втория кръг се наложи над рускинята Вера Звонарева - 6:3, 7:6(7).

