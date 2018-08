Трети диамант във витрината на Ласицкене

Световната шампионка в скока на височина в зала и на открито Мария Ласицкене спечели своя трети диамантен трофей. В отсъствието на Мирела Демирева, която се отказа от участие в последния момент заради болки в глезена, рускинята се наложи в сектора с постижение от 1.97 метр. Тя се справи с тази височина от втори опит. Така Ласицкене спечели пет от шестте квалификационни турнира плюс финалния, а освен диамантения трофей си осигури и $50 000 за първото място.

She's been near-unbeatable this season!



Mariya Lasitskene defends her #DiamondLeague title, taking home the trophy thanks to her 1.97 jump.



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS …#DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/r0XElSekOb