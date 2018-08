Лека атлетика Габриела Петрова седма в диамантения финал в тройния скок, трофей за Ибаргуен 30 август 2018 | 20:32 - Обновена 0 0 0 0 0 Габриела Петрова завърши на седмо място в тройния скок във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих тази вечер. Българката отново имаше проблеми с разбега, заради който губеше по около 20 сантиметра във всеки опит, като при най-добрия си пети се приземи на 14.04 метра (+0.3 м/сек). Възпитаничката на Атанас Атанасов започна с фал, в следващите си опити постигна 13.75 м (-0.5 м/сек), 13.87 м (-0.6 м/сек), 13.87 м (-0.6 м/сек), 14.04 м (+0.3 м/сек) и 13.83 м (-0.4 м/сек). Така тя завърши сезона с най-добър резултат от 14.40 метра, както и с шесто място от Европейското първенство в Берлин по-рано през месеца. Two rounds into the Women's Triple Jump and #DiamondTrophy favourite Caterine Ibarguen leads with a best of 14.56m.



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS#DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/HfVWXrhD4K — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Олимпийската и двукратна световна шампионка Катерин Ибаргуен (Колумбия) спечели своя четвърти диамантен трофей в тройния скок, след като днес си осигури победата във втория опит с 14.56 метра (-0.3 м/сек). Тя изпревари само с един сантиметър ямайката Шаника Рикетс, а третото място тази вечер зае сънародничката й Кимбърли Уилямс с 14.47 м (+0.3 м/сек). Олимпийската и двукратна световна шампионка Катерин Ибаргуен (Колумбия) спечели своя четвърти диамантен трофей в тройния скок, след като днес си осигури победата във втория опит с 14.56 метра (-0.3 м/сек). Тя изпревари само с един сантиметър ямайката Шаника Рикетс, а третото място тази вечер зае сънародничката й Кимбърли Уилямс с 14.47 м (+0.3 м/сек). A win by the tiniest of margins!@tripleCIbarguen bags the #DiamondTrophy. beating Shanieka Ricketts in the triple jump by just one centimetre! 14.56m her best.



Live updates https://t.co/fOGBY0O3HS#DiamondLeague #DLFinal #ZurichDL pic.twitter.com/DatmH1a5fv — IAAF Diamond League (@Diamond_League) August 30, 2018 Утре Ибаргуен, която записа победи в тройния скок в четирите квалификационни турнира и във финалния днес, ще участва и във финала в скока на дължина в Брюксел. Утре Ибаргуен, която записа победи в тройния скок в четирите квалификационни турнира и във финалния днес, ще участва и във финала в скока на дължина в Брюксел.

