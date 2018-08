Китайка спечели първия диамантен трофей за 2018 година

Световната шампионка в тласкането на гюле от Лондон 2017 Лиао Гон спечели първия диамантен трофей за 2018 година. Китайката, която е сребърна медалстка от Олимпийските игри в Лондон през 2012 г., триумфира на състезанието преди основната програма в Брюксел утре с 19.83 метра, като по този начин си осигури и диамантения трофей в дисциплината. Тя ще получи и $50 000 за крайната победа във веригата.

The first #DiamondTrophy of the year goes to #Gong!



1. Gong 19.83

2. @GiveMe1Shot 19.64

3. Schwanitz 19.50#DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/gYgyfqUrHX