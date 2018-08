Европейски футбол Рейнджърс влезе в групите с девет души 30 август 2018 | 19:11 - Обновена 0 0 0 0 1



Уфа - Глазгоу Рейнджърс 1:1

0:1 Ехария (9)

1:1 Сусуев (32)



Уфа - Глазгоу Рейнджърс 1:1

0:1 Ехария (9)

1:1 Сусуев (32)

МИНУТА ПО МИНУТА Шотландците откриха резултата в деветата минута след хубав параболичен удар на Овие Ехария. В 32-ата обаче Дмитри Сисуев бе изведен сам срещу вратаря и изравни. До края на полувремето и двата тима имаха по няколко положения за гол, а след червените картони гостите започнаха да се бранят с всички сили. Домакините от своя страна така и не намираха верния път към втория гол, а в добавеното време техен гол бе отменен заради нарушение във въздуха. Така Глазгоу Рейнджърс се потруди доста, но все пак заслужено ще участва в групите на втория по сила клубен турнир на Европа. Отборът на Глазгоу Рейнджърс се класира за груповата фаза на Лига Европа, след като завърши 1:1 при гостуването си на Уфа във втория мач от плейофите. В първата среща в Шотландия тимът на Стивън Джерард бе спечелил с 1:0 и така с общ резултат 2:1 влиза в основната фаза на надпреварата. Рейнджърс обаче не стигна лесно до успеха, тъй като почти половин час трябваше да играе с двама души по-малко, а повече от час с десет човека. Алфредо Морелос бе изгонен за два жълти картона в 37-ата минута, а същото се случи и с Джон Фланаган в 66-ата.

