Лека атлетика Моргунов с впечатляваща победа в Цюрих 30 август 2018 | 17:19 - Обновена

Сребърният медалист в овчарския скок от Европейското първенство в Берлин по-рано през месеца Тимур Моргунов записа впечатляваща победа. Състезаващият се под неутрален флаг руснак, който в германската столица записа личен рекорд от 6.00 метра, постигна най-доброто постижение в кариерата си и на закрито. Руснакът спечели надпреварата на Диамантената лига в Цюрих, която се проведе на основната гара в града ден преди основния турнир днес. 21-годишнят Моргунов стигна до успеха с резултат от 5.91 метра.

Световният шампион от Пекин 2015 Шон Барбър (Канада) завърши втори с личен рекорд за сезона от 5.86 метра. Трети със същия резултат, но постигнат от втори опит, се нареди австралиецът Къртис Маршал, за когото това също е лично постижение под покрив.

Полякът Павел Войчеховски завърши четвърти с 5.81 м, а петото място със същия резултат разделиха сънародникът му Пьотр Лисек и световният рекордьор под покрив Рено Лавийени (Франция).

Само три пъти до момента шестима състезатели бяха преодолявали 5.81 м в едно състезание. Това се е случвало на Олимпийските игри в Атланта през 1996 г., на Световното първенство в Осака през 2007 г. и веднъж на специалния турнир за овчарски скок в Клермон-Феран, който се организира от Лавийени. Финалът в овчарския скок при мъжете е утре в Брюксел.

