Федерер към Пике: Внимавай с промените!

Носителят на рекордните 20 титли на “Големия шлем” Роджър Федерер коментира предстоящите промени във формата на турнира “Купа Дейвис”. В основата на идеята за промените е компанията Kosmos на защитника на Барселона Жерард Пике . Желанието на футболиста е 118-годишната надпревара вече да не се провежда в рамките на цял сезон, а да се състои през септември и да наподобява световното първенство по футбол. Интересното е, че през септември се провежда и инциираното от Федерер демонстративно състезание “Лейвър Къп”. Миналата година бе неговото дебютно издание и в него Федерер игра на двойки в тандем с големия си съперник Рафаел Надал.“Хубавото в цялата тази конфузия е, че всички ще трябва да седнат на една маса и да чуят желанията на другите. ITF, ATP, Laver Cup. Следващите седмици може да се окажат много интересни.Все още не съм разговарял с Жерард Пике, но признавам, че е малко странно един футболист да дойде и да се меси в тенис делата. Бъди внимателен: “Дейвис Къп” не трябва да се превръща в “Пике Къп”.Като цяло аз съм за иновациите: нашият спорт трябва да мисли малко извън рамките за нововъведенията. Но това е малко като в играта Дженга - трябва да си внимателен да не преместиш плочката, така че да се срути цялата сграда”, каза по темата 37-годишният швейцарец, който днес ще изиграе мача си от втория кръг на US Open срещу французина Беноа Пер.Трябва да се отбележи, че миналото лято Пике поздрави Федерер за рекордната му 8-а титла на “Уимбълдън”, заявявайки, че швейцарецът е сред най-великите спортисти, които е виждал и го постави на едно ниво с Лионел Меси и Майкъл Джордан.

