Тенис Виландер: Григор може да е от големите риби в аквариума, но... 30 август 2018 | 16:02 0 0 0 0 4

Григор Димитров има възможност да бъде една от големите риби в аквариума след оттеглянето на тримата големи в тениса, но трябва да се активизира, и то бързо. Това заяви носителят на седем титли от Големия шлем Матс Виландер в интервю, предоставено от "Евроспорт" на "Дневник". На въпрос дали българинът е способен да заеме централно място след оттеглянето на Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович шведът отговаря: "На теория е възможно, но няма да му е никак лесно. След него идват много талантливи играчи като Зверев, Тийм, Шаповалов и Кириос. Титлата от финалите на ATP го извежда едни гърди напред до известна степен, но Григор трябва да работи още, за да повиши авторитета си спрямо играчите от по-младото поколение." Technical adjustments. Back to basics. Letting go of his ego. @primevideouk pundit @dhantuchova discusses how Grigor Dimitrov can recover from his slump. #USOpen



Listen - https://t.co/rlMK6c7cMl

Download - https://t.co/9k2QcykiPK

iTunes - https://t.co/cCBVySytja pic.twitter.com/3y5plfZgkT — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 28, 2018 "Много време гледахме на него като на млад талант, чиято първа титла от Големия шлем е точно зад ъгъла. Само че младият талант вече изобщо не е толкова млад, а титлата така и не идва. Вече е на 27 години, няма чак толкова много време пред себе си", продължава Виландер. Според него самочувствието е това, от което българският тенисист отчаяно се нуждае в момента.

Още по темата

0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3127 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1