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Ноле пее за триумфа на Звезда (видео)

Тенис звездата Новак Джокович не остана равнодушен към успеха на Цървена звезда. Сръбският гранд за първи път в историята си влезе в групите на Шампионската лига и зарадва многобройните си фенове, сред които и Ноле. ...

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Втора лига

Георги Гинчев ще свири Арда – Локо (ГО)

30 август 2018 | 11:58
Георги Гинчев ще свири Арда – Локо (ГО)
Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора лига:

31 Авг 2018 г. Петък 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец-2 (Рз)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Георгиев Нанев

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ОФК Поморие - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Иванов Вътев

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Несебър
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Христо Тенев Недялков

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Кариана - ОФК Пирин ЕООД (Благоевград)
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Спасов Славов

1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс (Ловеч)
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Крум Добринов Стоилов

3 Сеп 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Арда - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Илко Мирославов Топалов
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 347

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                  Лудогорец обмисля да преотстъпи Шверчок

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Опашка от амбицирани клубове и трима явни ...
27 май 2018

В българския шампионат не се случва често няколко отбора да дадат  сериозна заявка и обявят категоричните си цели за промоция в Първа лига.  Още не е стартирал новия сезон и има опашка от амбицирани клубове през  ...









							
							
						

						
						






Топчо: Никога не е спокойно! Искам да доминираме
23 август 2018

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Елин Топузаков говори пред клубния сайт за моментното състояние на отбора. Новакът във Втора лига започна слабо сезона, въпреки големите амбиции и солидната селекция, която ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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