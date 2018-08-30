Георги Гинчев ще свири Арда – Локо (ГО)

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Ноле пее за триумфа на Звезда (видео)
Тенис звездата Новак Джокович не остана равнодушен към успеха на Цървена звезда. Сръбският гранд за първи път в историята си влезе в групите на Шампионската лига и зарадва многобройните си фенове, сред които и Ноле. ...Виж още
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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора лига:
31 Авг 2018 г. Петък 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец-2 (Рз)
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Валентин Желев Добрев
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Любомир Йорданов Войков
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Николай Георгиев Нанев
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ОФК Поморие - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Стоян Иванов Вътев
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Несебър
ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Христо Тенев Недялков
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Кариана - ОФК Пирин ЕООД (Благоевград)
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Георги Спасов Славов
1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс (Ловеч)
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Крум Добринов Стоилов
3 Сеп 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Арда - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Илко Мирославов Топалов
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