Георги Гинчев ще свири Арда – Локо (ГО)

Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора лига: 31 Авг 2018 г. Петък 17:00 ч. ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец-2 (Рз) ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Кирил Валентинов Чакъров АС2: Станислав Лазаров Станев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Валентин Желев Добрев 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ПФК Добруджа 1919 - ПФК Монтана ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Петър Димчев Стойчевски АС2: Петър Милчев Рангелов 4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов СН: Любомир Йорданов Войков 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ФК Царско село 2015 - ФК Черноморец Балчик ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Николай Георгиев Нанев 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ОФК Поморие - ФК Локомотив 1929 (София) ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Димо Стоянов Димов СН: Стоян Иванов Вътев 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ФК Ботев Гълъбово - ОФК Несебър ГС: Димитър Иванов Желязков АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев СН: Христо Тенев Недялков 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ФК Кариана - ОФК Пирин ЕООД (Благоевград) ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Юлиян Тошков Тодоров 4-ТИ: Николай Валентинов Малджански СН: Георги Спасов Славов 1 Сеп 2018 г. Събота 17:00 ч. ФК Струмска слава 1927 - ФК Литекс (Ловеч) ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Даниел Пенчев Йорданов 4-ТИ: Благой Кирилов Манов СН: Крум Добринов Стоилов 3 Сеп 2018 г. Понеделник 17:30 ч. ФК Арда - ОФК Локомотив Горна Оряховица ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Ивайло Пламенов Атанасов АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен СН: Илко Мирославов Топалов

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