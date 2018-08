Тенис Квалификантка шокира Мугуруса в Ню Йорк 30 август 2018 | 11:18 0 0 0 0 1



Мугуруса, бивша шампионка на “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”, очакваше вероятно лесна победа, след като в началото поведе с 5:0 и резонно взе първия сет едва за 37 минути. Чехкинята, която играе в основна схема на “Големия шлем” за първи път изобщо, се върна преобразена на корта във втората част и набързо взе аванс от 3:0. Младата Мухова при всяка удобна възможност наказваше съперничката си с минаващи и прехвърлящи удари. В крайна сметка, изненадващата победителка завърши мача с 8 аса, 41 уинъра и пет пробива в подаването на Мугуруса. Срещата завърши около 1.00 часа местно време, а следващото препятствие пред квалификантката е Ашли Барти от САЩ, 18-а в схемата.

A stunning upset in Louis Armstrong Stadium as qualifier Karolína Muchová defeats Muguruza 3-6, 6-4, 6-4!



In just her 3rd tour level match, she will now face Ash Barty in R3...#USOpen pic.twitter.com/0dfiBCWlRb — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018 Носителката на рекордните в Откритата ера 23 титли от “Големия шлем” Серина Уилямс пък не допусна изненада и преодоля германката Карина Витхьофт с 6:2, 6:2, а в третия кръг ще се изправи срещу сестра си Винъс. 36-годишната Серена направи 13 аса и 30 уинъра за втората си поредна победа в два сета, а срещата продължи едва час и 7 минути.



"Обожавам да играя през тази публика вечер. Кортовете тук са по-пълни с хора във вечерните мачове и именно това е нещото, което ми харесва. Сега ми предстои мач със сестра ми, която вече ме победи един път през тази година, така че ще бъде много трудно. Искам да поздравя Карина, която е много млада, но много талантлива. Бъдещето е пред нея", заяви Серина след мача си.

