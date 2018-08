Тенис Надал и Дел Потро вървят по график в Ню Йорк 30 август 2018 | 10:57 - Обновена 0 0 0 0 1



Световният №1 изглеждаше впечатляващо свеж днес и може би това си има обяснение, след като срещата му в първия кръг с Давид Ферер беше прекъсната запради травма на съперника в прасеца. Първия сет приключи в рамките на 35 минути, като Надал в нито един момент не изглеждаше разколебан. Той реализира ранен пробив за 3:0 и до края поддържаше ритъма си. 88-ият в ранглистата канадец наистина опита да вдигне нивото във втората част и започна да подава по-добре, подобри процента си от първи сервис. Той дори проби подаването на Надал, но номер 1 в света веднага го върна и спечели с 6:4. Серията му продължи и в третата част, когато проби за 1:0 и 4:1.

@RafaelNadal weighs in on the winner-take-all $9 million match between @TigerWoods & @MickelsonHat...



_________#USOpen pic.twitter.com/db09d4OkGU — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018 "Във втория сет имах проблеми и бях много голям късметлия да успея да върна пробива веднага. Може би по-скоро неточности при моя сервис създадоха колебанията в играта ми”, заяви Надал в интервю на корта след края на мача.



Съперникът му в следващата фаза Карен Хачанов удържа победа над Лоренцо Сонего (Италия), също в три сета. 22-годишният руснак, който е номер 27 в схемата на турнира, спечели със 7:5, 6:3, 6:3 и класирането му за трети кръг е негов най-добър личен резултат на кортовете в Ню Йорк.



Феновете от САЩ пък останаха доволни от поредната победа в свой стил на Джон Иснър. Снажният американец направи 38 аса, за да отстрани макар и трудно чилиеца Николас Хари с 6:7 (7), 6:4, 3:6, 7:6 (2), 6:4. Трилърът продължи три часа и 38 минути, а с днешното си постижение Иснър вече свали от върха Роджър Федерер по брой асове в статистиката на АТР. Американецът не би трябвало да е притеснен от продължителността на срещата, тъй като във визитката му има и други маратони.



Опитният испанец Фернандо Вердаско сложи край на надеждите на Анди Мъри (Великобритания), след като приключи участието му със 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. Шампионът от 2012 година и бивш водач в световната ранглиста явно трябва да поработи още доста, за да преодолее последствията от травмата в бедрото. Срещата продължи близо 3 часа и 30 минути, а Вердаско триумфира при четвъртия си мачбол в петия сет. Това беше и първи петсетов мач за Мъри след операцията през януари и явно в края на срещата свежестта и остротата на отиграванията му липсваха.



Въпреки поражението, той намери и доста оптимистични моменти в играта си. "Мисля, че направих един от най-добрите си мачове от януари насам. Но имаше и периоди, като например някои моменти в първия сет, когато определено не бях близо до нужното ниво”, каза шотландецът.

@delpotrojuan defeats Kudla 6-3 6-1, 7-6 to advance to R3!



Next up: the winner of Murray/Verdasco.#USOpen pic.twitter.com/4CRaKXHXjd — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018 Следващият съперник на Вердаско ще бъде Хуан Мартин дел Потро (Аржентина), който отстрани американеца Денис Кудла с 6:3, 6:1, 7:6 (4). Поставеният под №3 Дел Потро направи 20 аса в мача и вкара 85 процента от първия си сервис, като не допусна нито точка за пробив пред противника. Едва в третия сет Денис Кудла намери начин да противодейства, но беше твърде късно, а минимални грешки на американеца си казаха думата в тайбрека.



Също в три сета се класира напред и Кевин Андерсън (ЮАР), който отнесе 6:2, 6:4, 6:4 Жереми Шарди (Франция). Срещата си беше направо спринт, в сравнение с изпитанието от 4 часа и 14 минути за Андерсън в първия кръг срещу американеца Райън Харисън. Защитаващият титлата си от Откритото първенство на САЩ Рафаел Надал надигра канадеца Вашек Поспишил и се класира за третия кръг, където ще срещне руснака Карен Хачанов. Надал се бори с Поспишил 2 часа и 2 минути и го победи в три сета - 6:3, 6:4, 6:2, като това е трета победа за испанеца над този съперник в три срещу помежду им. Това е и 14-о участие на Рафа в посления турнир от “Големия шлем” за сезона, чийто награден фонд към момента е 53 милиона долара.Световният №1 изглеждаше впечатляващо свеж днес и може би това си има обяснение, след като срещата му в първия кръг с Давид Ферер беше прекъсната запради травма на съперника в прасеца. Първия сет приключи в рамките на 35 минути, като Надал в нито един момент не изглеждаше разколебан. Той реализира ранен пробив за 3:0 и до края поддържаше ритъма си. 88-ият в ранглистата канадец наистина опита да вдигне нивото във втората част и започна да подава по-добре, подобри процента си от първи сервис. Той дори проби подаването на Надал, но номер 1 в света веднага го върна и спечели с 6:4. Серията му продължи и в третата част, когато проби за 1:0 и 4:1."Във втория сет имах проблеми и бях много голям късметлия да успея да върна пробива веднага. Може би по-скоро неточности при моя сервис създадоха колебанията в играта ми”, заяви Надал в интервю на корта след края на мача.Съперникът му в следващата фаза Карен Хачанов удържа победа над Лоренцо Сонего (Италия), също в три сета. 22-годишният руснак, който е номер 27 в схемата на турнира, спечели със 7:5, 6:3, 6:3 и класирането му за трети кръг е негов най-добър личен резултат на кортовете в Ню Йорк.Феновете от САЩ пък останаха доволни от поредната победа в свой стил на Джон Иснър. Снажният американец направи 38 аса, за да отстрани макар и трудно чилиеца Николас Хари с 6:7 (7), 6:4, 3:6, 7:6 (2), 6:4. Трилърът продължи три часа и 38 минути, а с днешното си постижение Иснър вече свали от върха Роджър Федерер по брой асове в статистиката на АТР. Американецът не би трябвало да е притеснен от продължителността на срещата, тъй като във визитката му има и други маратони.Опитният испанец Фернандо Вердаско сложи край на надеждите на Анди Мъри (Великобритания), след като приключи участието му със 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. Шампионът от 2012 година и бивш водач в световната ранглиста явно трябва да поработи още доста, за да преодолее последствията от травмата в бедрото. Срещата продължи близо 3 часа и 30 минути, а Вердаско триумфира при четвъртия си мачбол в петия сет. Това беше и първи петсетов мач за Мъри след операцията през януари и явно в края на срещата свежестта и остротата на отиграванията му липсваха.Въпреки поражението, той намери и доста оптимистични моменти в играта си. "Мисля, че направих един от най-добрите си мачове от януари насам. Но имаше и периоди, като например някои моменти в първия сет, когато определено не бях близо до нужното ниво”, каза шотландецът.Следващият съперник на Вердаско ще бъде Хуан Мартин дел Потро (Аржентина), който отстрани американеца Денис Кудла с 6:3, 6:1, 7:6 (4). Поставеният под №3 Дел Потро направи 20 аса в мача и вкара 85 процента от първия си сервис, като не допусна нито точка за пробив пред противника. Едва в третия сет Денис Кудла намери начин да противодейства, но беше твърде късно, а минимални грешки на американеца си казаха думата в тайбрека.Също в три сета се класира напред и Кевин Андерсън (ЮАР), който отнесе 6:2, 6:4, 6:4 Жереми Шарди (Франция). Срещата си беше направо спринт, в сравнение с изпитанието от 4 часа и 14 минути за Андерсън в първия кръг срещу американеца Райън Харисън.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 611 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1