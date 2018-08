Тенис Серина показа солидна форма преди семейния дуел 30 август 2018 | 05:19 - Обновена 0 0 0 0 0



В първия сет по-малката от сестрите Уилямс позволи на Витхьофт да върне ранния пробив, но той беше последван от втори, след който интригата изчезна. Втората част също не предложи равностоен тенис, въпреки усилията на германката. Serena cruises through the second round 6-2, 6-2!



She'll now face Venus for the 16th time in a Major pic.twitter.com/ovhGkMGcj0 — ESPN (@espn) 30 август 2018 г. Винъс трудно елиминира Светлана Кузнецова на старта, а вчера се справи и с италианката Камила Джорджи. Балансът от мачовете със Серина не е в нейна полза - 12:17 победи. Последният мач помежду им обаче беше спечелен от Винъс с 6:4, 6:4 в Индиън Уелс.



Само в турнири от Големия шлем успехите са 10:5 за Серина. През миналата година тя спечели и финала помежду им на Australian Open.

